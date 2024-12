Com programação alusiva ao Natal, Prataviera, em Caxias, abrirá nos domingos em dezembro 

O público também poderá conferir a presença do Papai Noel com seu ajudante no térreo do shopping.

O Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, abrirá nos domingos deste mês com atividades de Natal gratuitas e abertas ao público. Neste domingo (8) e no dia 22, das 13h às 16h, no terceiro andar haverá pintura facial e brincadeiras para as crianças. Já no próximo domingo (15), às 15h, no térreo, terá apresentação do coral da Catedral Diocesana. Nos domingos, a praça de alimentação e o estacionamento abrem das 11h às 18h, enquanto as lojas atendem das 13h às 18h.