Colisão entre carros deixa trânsito em meia pista na Rua Visconde de Pelotas, em Caxias do Sul

Com o impacto da colisão, o Kwid foi arremessado para o meio da via.

Conforme relato dos envolvidos no acidente, o Focus descia a Rua Visconde de Pelotas sentido Pavilhões da Festa da Uva, quando colidiu com o Kwid. Com o impacto da colisão, o Kwid foi arremessado para o meio da via. Um casal estava no Focus e um homem conduzia o Kwid. Ninguém se feriu.