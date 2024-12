Uma colisão envolvendo um Fusca e um Ônix , no fim da tarde desta sexta (6), em Bento Gonçalves , deixou dois idosos feridos. Os dois eram ocupantes do Fusca.

A colisão aconteceu na Rua Victorio Carraro, no bairro Imigrante. Os dois idosos precisaram ser retirados do Fusca pelos enfermeiros do Samu e foram encaminhados a atendimento médico em um hospital da cidade. A motorista do Ônix recebeu atendimento médico no local.