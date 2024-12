Calor até sexta-feira e chegada de frente fria com chuva: saiba como deve ser o final de semana na Serra

Os moradores da Serra estão mais do que acostumados com as mudanças no tempo; a quarta-feira (4) foi um dia típico na região: com sol ao amanhecer, tempo nublado na metade da manhã e o sol retornando à tarde. E a quinta (5) deve ser mais um dia assim. Com um belo início de manhã, com o sol brilhando entre poucas nuvens, a perspectiva é de que a partir da tarde o tempo comece a mudar. Segundo a Climatempo, a temperatura deve chegar aos 28ºC em Caxias do Sul e também não são descartadas pancadas de chuva isoladas na região.

Já a sexta-feira (6) deverá ser nublada e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A partir da tarde não se descarta pancadas de chuva mais intensas sobre a região. O tempo seguirá abafado na região da Serra, com o termômetro podendo marcar até 27ºC.

A mudança no tempo, conforme a meteorologista Patrícia Cassoli, é influenciada por uma baixa pressão no Paraguai que vai direcionar a umidade da Amazônia em direção ao Rio Grande do Sul.

No entanto, é no final de semana que as condições deverão mudar de vez. No sábado, o tempo ficará fechado e com chuva a qualquer momento, podendo vir com forte intensidade em alguns períodos do dia. A temperatura vai diminuindo no decorrer do dia e a mínima deve ser registrada à noite. As variáveis ficam entre 14ºC e 19ºC para São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. A precipitação prevista é de 39mm para a região.

— No sábado aumenta o risco para temporais na região serrana e na retaguarda do sistema tem uma massa de ar polar que vai provocar essa diminuição da temperatura — detalha Patrícia.

O domingo também será nublado e com possibilidade de chuva fraca no decorrer do dia. A madrugada e começo da manhã devem ter temperaturas mais baixas e permanecem amenas no decorrer do dia.