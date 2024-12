Após 28 anos de atuação em paróquias de Caxias do Sul, padre Renato Ariotti é transferido para Bento Gonçalves

Últimos cinco anos foram vividos na comunidade do bairro Cruzeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Reconhecido como um dos religiosos mais populares de Caxias do Sul, o padre Renato Ariotti, 63 anos, se despedirá da cidade para assumir um novo desafio. Ele deixa o posto de pároco na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cruzeiro, e assumirá como vigário paroquial da Paróquia e Santuário Santo Antônio, em Bento Gonçalves, sua cidade natal, a partir do dia 23 de fevereiro de 2025.

São 38 anos dedicados à vida religiosa, sendo que os últimos cinco foram vividos na comunidade do bairro Cruzeiro. Antes, Ariotti havia atuado por 10 anos na Paróquia do bairro Santa Catarina. A mudança para Bento Gonçalves foi comunicada pela Diocese de Caxias do Sul no início de dezembro e faz parte do plano anual de nomeações e transferências. Cada padre pode ficar de três a oito anos à frente de uma paróquia, para proporcionar uma rotatividade no posto. Quem assume o lugar de Ariotti na Paróquia Sagrado Coração de Jesus é o padre Darlan Silvestrin.

— O meu sentimento é de dever cumprido. Não somos eternos em cada paróquia, ficamos apenas durante um tempo. Eu agradeço a Deus por ter trabalhado tantos anos aqui, e eu me sinto caxiense, não só por ter recebido o título de cidadão caxiense há alguns anos, mas eu me sinto caxiense pelo trabalho, pelas famílias, pelas comunidades, pelos jovens, enfim, por todo o trabalho realizado. Eu vou para Bento mas o meu coração também fica um pouco aqui em Caxias — descreve Ariotti, que recebeu o título de Cidadão Caxiense em 2011, quando completou 25 anos de sacerdócio.

"Sempre trabalhei de uma maneira alegre, acolhendo e valorizando a todos, especialmente os mais pobres", disse. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ao longo de quase três décadas em Caxias do Sul, padre Renato Ariotti ficou conhecido pelo carisma e por tocar acordeon e cantar durante as celebrações. Também teve destaque com o trabalho comunitário que executa junto aos recicladores da cidade. A aproximação com esse público ocorreu após um gesto realizado por Ariotti em 2012, após a morte do papeleiro Carlos Miguel dos Santos, que teve 85% do corpo queimado enquanto dormia no dia 23 de setembro daquele ano. O padre adotou Scobby (já falecido) e Preta, os cachorros de Carlos Miguel e criou um memorial em homenagem ao papeleiro. Um livro sobre o caso também foi lançado pelo religioso em 2013.

— Sempre trabalhei de uma maneira alegre, acolhendo e valorizando a todos, especialmente os mais pobres. Esse gesto de adotar o Scooby e a Preta foi me aproximando dos papeleiros, desse povo que tem rosto, e que precisa também do carinho e da atenção de todos. Então, eu tive esta alegria de estar junto com o grupo dos papeleiros aqui de Caxias e quero continuar também fazendo esse trabalho em Bento Gonçalves — afirma.

A transferência para Bento Gonçalves também será uma oportunidade de ficar mais perto da família, segundo Ariotti. O pai, Francisco, de 89 anos, tem a saúde frágil e é acompanhado por cuidadoras e pela irmã do padre, Márcia.

Trajetória

Renato Ariotti foi ordenado padre em 1986. Depois que entrou para o Seminário Aparecida, em Caxias, estudou Filosofia, na UCS, e Teologia, na PUC, em Porto Alegre. Começou como auxiliar no santuário de Caravaggio e no curso propedêutico (estudos que antecedem a formação de um padre), em Farroupilha. De 1987 a 1989, foi professor de Filosofia e Ensino Religioso.