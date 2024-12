Alternativas para fortalecer o turismo na Serra pauta evento realizado em Nova Petrópolis nesta segunda-feira

Diretor-executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stahl, falou sobre o compromisso da cooperativa em estar próximo das demandas do turismo, facilitando linhas de crédito e priorizando as pessoas que trabalham no setor Porthus Junior / Agencia RBS

Cerca de 200 pessoas atenderam nesta segunda-feira (9) ao convite da cooperativa Sicredi Pioneira para discutir desafios e projetos para a retomada do turismo no Estado, mirando, já em 2025, retomar o patamar de 2019 ou até ir além. O evento ocorreu em um centro de eventos no interior de Nova Petrópolis, e contou com representantes de mais de 20 municípios da Serra e do Vale do Sinos.

Diretor-executivo da anfitriã da tarde, a Sicredi Pioneira, Solon Stahl falou sobre os esforços que serão empreendidos pela cooperativa para ser uma parceira da retomada do setor, com a abertura de linhas de crédito especiais e com a preocupação de ajudar a atender anseios como a migração de serviços para o mundo virtual e a consequente ameaça aos empregos.

Coordenador do programa de Ecoturismo do RS, Álvaro Machado anunciou que Canela será sede, em 2026, do maior congressonacional do setor Porthus Junior / Agencia RBS

— O turismo na nossa visão é um ecossistema, e nossa visão para este setor é muito similar à que temos na cooperativa. Nossa estratégia para 2025, fruto de um trabalho de 45 workshops em que escutamos mais de 1000 pessoas, tem como principal valor estar ancorado em três palavras: ser mais humana, mais consciente e mais relevante. Nossa pretensão é de que essas três palavras sejam abraçadas por todo o ecossistema, para que possamos avançar juntos.

Representando o governo do Estado, Ávaro Machado, servidor da Secretaria de Turismo e coordenador do programa de Ecoturismo do RS, anunciou Canela como sede, em 2026, do Abeta Summit, congresso brasileiro de turismo de aventura. Esta confirmação, diz Machado, se alinha à pauta cada vez mais atual de pensar num turismo que se desenvolva considerando a pauta da mudança climática:

Secretária de Planejamento de Caxias do Sul, Margarete Bender, falou sobre questões envolvendo o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, que virou referência par ao transporte aéreo no Estado após a enchente Porthus Junior / Agencia RBS

_ Todos os congressos de que participo têm uma pauta em comum, que é emergência climática e turismo. Não conseguimos mais imaginar um turismo sem olhar para a sustentabilidade e para como melhor aproveitar o que a natureza tem para nos oferecer.

Um dos gerentes da Infraero, Odone Bizz, atualmente designado coordenador do aeroporto de Santo Ângelo, anunciou planos do órgão federal para aprimorar o aeroporto de Canela.

- Está entre nossas prioridades, já para o primeiro semestre de 2025, trabalhar na homologação do aeroporto de Canela para poder receber voos de até 74 passageiros (os populares ATR-72), além da construção de um novo terminal de passageiros - disse.