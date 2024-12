Acidente entre caminhonete e caminhão na BR-285, em Vacaria, deixa uma motorista ferida

Atendimento do acidente no perímetro urbano da BR-285, em Vacaria.

Um acidente, registrado por volta de 13h, no perímetro urbano da BR-285, em Vacaria, deixou uma mulher ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista dirigia uma Ecosport que tombou após colisão com um caminhão Iveco .

O sinistro ocorreu no km 118. Ainda segundo a PRF, os dois veículos transitavam no sentido Bom Jesus-Vacaria. O trânsito já flui normalmente no trecho.