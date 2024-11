Uma lanchonete de Caxias do Sul foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 8 mil de indenização a uma funcionária após ela ouvir comentários de cunho sexual de um chefe. A decisão, relacionada a danos morais, foi divulgada nesta sexta-feira (29) pela assessoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4). A 11ª Turma manteve a decisão do juiz Bruno Marcos Guarnieri, da 4ª Vara do Trabalho de Caxias.