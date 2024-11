Um homem de 34 anos, que não teve a identidade divulgada oficialmentem, morreu após uma colisão entre um Volkswagen Golf e um caminhão Mercedes Benz no início da manhã desta sexta-feira (29) na RS-122. O acidente foi registrado no km 37 da rodovia estadual, às 5h30min, entre São Vendelino e Bom Princípio, nas proximidades da Fruteira Stein do Viaduto.