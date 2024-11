Começam na segunda-feira (2) as obras na Estrada Luiz Victório Galafassi, em Farroupilha, trecho utilizado pelos romeiros de Nossa Senhora de Caravaggio. Para a recuperação dos pontilhões da via, próximo da Capela de Todos os Santos, no cruzamento com a Estrada Henrique Galafassi, haverá bloqueio parcial.