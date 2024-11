Neste sábado (30), das 9h às 12h, ocorre o Pit Stop da Câmara de Indústria Comércio e Serviços (CIC), na Rota do Sol, no acesso ao distrito de Vila Seca. A ação integra a Operação Verão Rota do Sol, em parceria com a Brigada Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Central dos Bombeiros de Caxias do Sul.