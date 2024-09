Acampamento gaúcho Notícia

Último dia dos Festejos Farroupilhas em Caxias é marcado por danças tradicionalistas e gineteada internacional

O público lotou os Pavilhões da Festa da Uva neste domingo (22/9) para prestigiar o encerramento do evento e as finais dos concursos artísticos, como o 5º FegaSerra e 3º EnarSerra, além das provas de laço, com competidores de Argentina e Uruguai

22/09/2024 - 20h25min Atualizada em 22/09/2024 - 20h26min