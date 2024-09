Caxias do Sul experimentou um fim de semana repleto de sabores e diversão com o 1º Food Truck do Parque, evento realizado no Parque Mário Bernardino Ramos. A iniciativa, promovida pela Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S.A., atraiu aproximadamente 4 mil visitantes entre o sábado (7) e domingo (8), das 10h às 19h, proporcionando uma experiência gastronômica diversificada e animada.