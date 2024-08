Acessibilidade Notícia

VÍDEO: adaptada por eletricista que quase perdeu a visão, bicicleta oportuniza que cegos pedalem em Caxias do Sul

Jair Stuani, 53 anos, sofreu um acidente com ácido de bateria em 2012 e sentiu as dificuldades de não enxergar. Quando encontrou o veículo à venda nas redes sociais, comprou e instalou um motor elétrico que permite andar em trechos íngremes. Com ela, criou um projeto que realiza o sonho de quem nunca conseguiu pedalar

24/08/2024 - 13h40min Atualizada em 26/08/2024 - 09h36min