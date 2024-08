Atenção, motorista! Notícia

Ruas próximas dos estádios Alfredo Jaconi e Centenário terão bloqueios neste final de semana

Jogos do Grêmio, pela Série A, e do Caxias, pela Série C, alteram trânsito para veículos no sábado e no domingo

16/08/2024 - 16h02min