Reportagem sobre esporte precisa de criatividade e o que mais? Prepare-se para o Jornalista Por Um Dia

Estudantes entre seis e 17 anos podem se inscrever para o Jornalista Por Um Dia, do jornal Pioneiro, até 28 de outubro. Serão premiados 100 trabalhos de estudantes da Serra. Veja em vídeo, algumas dicas de como pensar e escrever uma reportagem com a temática esportes com o editor do Pioneiro e comentarista da Gaúcha Serra Maurício Reolon

15/08/2024 - 12h06min