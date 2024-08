O prazo para inscrições de entidades que desejam participar do desfile da Independência deste ano, em Caxias do Sul, segue até as 16h da próxima sexta (9). Os interessados devem ir na secretaria do Esporte e Lazer (Smel), na Rua José Soares de Oliveira, 2.557, no bairro Pio X, no Ginásio do Vasco da Gama, ou preencher um formulário online.