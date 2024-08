A mulher de 64 anos que foi atropelada na segunda-feira (12) na BR-116, em Caxias do Sul, morreu nesta terça-feira (13). Após o acidente no final da tarde, próximo ao acesso ao bairro Bela Vista, a vítima foi encaminhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital caxiense. Ela foi identificada como Celina Gomes Silva.