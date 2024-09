A atualização do Código de Endereçamento Postal (CEP) de Caxias do Sul, que começou em dezembro do ano passado, foi concluída pelos Correios. No total, mais de 2 mil endereços tiveram os CEPs atualizados em 36 bairros já existentes e em outros 11 que foram criados recentemente. A atualização ocorreu em função da delimitação dos bairros realizada pela prefeitura em dezembro de 2021.