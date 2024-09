Espalhar alegria e esperança é um dos objetivos do Coral de Crianças Watoto, que se apresenta em Caxias do Sul neste final de semana. O grupo é formado por crianças da Uganda, no leste da África, sendo algumas delas órfãs. As apresentações serão no sábado (31) na Igreja Cristo Bom Pastor, no bairro Exposição, às 18h, e, no domingo (1º), na Igreja Batista da Comunhão, no Centro, às 10h15min e às 19h.