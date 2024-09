Com a reabertura do retorno da RS-122 para facilitar o acesso ao bairro Forqueta, em Caxias do Sul, policiais do Grupo Rodoviário de Farroupilha voltaram a posicionar cones para interromper uma das faixas da rodovia. A medida ocorre ocasionalmente e é adotada para garantir a segurança das equipes do pelotão e do próprio prédio. O bloqueio parcial costuma ser no sentido Caxias-Farroupilha.