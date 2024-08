O voo entre Caxias do Sul e São Paulo (SP) operado pela Voepass não sofre alterações no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Por volta de 16h30min desta segunda-feira (12), um avião de modelo ATR-72 pousava na pista caxiense. Logo depois, a aeronave, praticamente lotada, já deixava o aeroporto com destino a Guarulhos, o aeroporto paulista.