Duas obras de grande porte e financiadas pelo governo federal vão ampliar a capacidade de Caxias do Sul de drenar as águas da chuva e se prevenir contra alagamentos. Foi anunciado na manhã desta terça-feira (30), em Porto Alegre, o custeio de R$ 57.687.460,90 para a macrodrenagem do Arroio Aliança, que envolve a construção de um túnel para drenagem até a região da Rua Luiz Covolan, no bairro Santa Catarina.