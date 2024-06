As centenas de famílias conveniadas com a Unimed Nordeste RS e que convivem com o Transtorno do Espectro Autistas (TEA) na Serra contam agora com um espaço especializado para acolhimento e atendimento. A Casa Semente, instalada no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul, foi apresentada terça-feira (4) e, segundo a cooperativa de saúde, supre uma demanda que cresceu 871% em dois anos: em março de 2021 eram 69 clientes diagnosticados com autismo; no mesmo período de 2023, a Unimed passou a atender a 670 pacientes.