Projeto de pavilhões para recicladores avança com termo firmado entre prefeitura de Caxias e Banrisul    

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou que irá firmar um termo entre o município e o Banrisul para delimitar a obrigação entre as partes no processo de transferência de uma área de 2.593 m², entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz. A ação é parte do processo que visa a desapropriar os terrenos e adquiri-los pela prefeitura para construir cinco pavilhões. O espaço servirá de local de trabalho para cinco recicladores, que há anos lotam a Rua Cristóforo Randon com materiais que recolhem para reciclar.