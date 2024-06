No mês de junho, dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa, a prefeitura de Caxias do Sul lança uma programação especial para que a comunidade reflita sobre a data e também esteja atenta aos canais e formas de denúncia. Conforme dados do último censo do IBGE, de 2022, o município tem 83.214 homens e mulheres acima dos 60 anos - a lei brasileira considera pessoa idosa o cidadão a partir desta faixa etária.