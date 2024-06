O quadro de saúde da professora de Caxias do Sul, Cleci Piardi, 37 anos, ainda é considerado gravíssimo, mas estável, segundo o último boletim médico. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages (SC). Cleci sofreu um grave acidente de bicicleta na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, no último sábado (8). Ela fazia uma trilha com um grupo de amigos, na SC-390, quando perdeu o controle e colidiu contra o muro de proteção da rodovia.