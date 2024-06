Uma mulher de 60 anos, identificada como Nara Rejane Pinto Aquino, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (3) em Farroupilha. A colisão lateral, que envolveu um veículo Scania R500 e um Nissan Versa, foi registrada por voltas 14h, no quilômetro 107 da rodovia estadual, no entroncamento com a RS-444, no chamado Trevo do Barracão.