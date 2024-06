A segunda fase da operação Cerco Fechado, realizada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, resultou na prisão de um homem, de 40 anos, por tráfico de drogas. Ele foi abordado na tarde do sábado (22), por policiais do canil, na Rua Ângelo Bissigo, bairro Jardim América.