Um resgate no interior de São José dos Ausentes, na tarde da última quinta-feira (6), teve apoio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Um homem, 58 anos, sofreu uma queda de uma árvore, de cerca de 15 metros de altura, na localidade de Campo Bom. Com sinais de politraumatismo, ele foi encaminhado a um hospital de Caxias do Sul.