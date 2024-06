Agricultores da feira ecológica de Caxias do Sul promovem degustação de bergamotas, neste sábado (8), na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a ação também contará com a presença de apicultores da Associação Serrana de Meliponicultura (Assermel), com demonstração sobre a criação de abelhas sem ferrão. A feira ocorre das 6h30min às 11h30min.