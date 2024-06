O conserto na Estrada da Uva, na região da Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Aparecida, foi finalizado na sexta-feira (21). A via, que fica entre Desvio Rizzo e Forqueta, estava com asfalto danificado por conta da cheia do Arroio Belo, em maio. Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, o trabalho foi realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e por equipes da Codeca.