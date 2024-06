Parte da adutora do sistema Marrecas que transporta água da estação de tratamento em Vila Seca até a área urbana de Caxias do Sul está passando por obras para mudança de lugar. São 560 metros de tubulação com um metro de diâmetro que passarão de uma margem a outra da Rota do Sol para evitar rompimentos por deslizamento de encostas. As obras ocorrem no km 158 da rodovia, na região de Vila Seca, onde desmoronamentos e movimentações de solo causaram três rompimentos ao longo do mês de maio.