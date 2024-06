Uma Coordenadoria Extraordinária de Reconstrução foi instituída nesta quarta-feira (5) pela prefeitura de Caxias do Sul. O objetivo é conduzir e acompanhar os trabalhos feitos em locais afetados pela chuva. A iniciativa será coordenada pelo diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Uez, e contará com equipes de outras secretarias do município.