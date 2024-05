Nesta segunda (6) e terça-feira (7), Anilton Júnior, morador de Porto União, em Santa Catarina, fez um vôo até o município de Bento Gonçalves para entregar de medicamentos para as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Ele e um amigo fizeram três viagens coordenadas e com autorização da Defesa Civil do município, pousando no aeroclube.