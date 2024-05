A Roda Canela, no Parque Mundo a Vapor, em Canela, atrativo com 52 do metros de altura e 20 cabines, foi iluminada com uma projeção da bandeira do Rio Grande do Sul. A ação tem intuito de demonstrar solidariedade com as vítimas da chuva no Estado. Além da bandeira, o atrativo também exibirá, durante todo mês de maio, a mensagem “Força RS”. O parque segue com as atividades suspensas por tempo indeterminado.