O caminho utilizado com mais frequência entre motoristas que transitam de Caxias do Sul a Porto Alegre está quase normalizado. Com liberações na RS-122, em Farroupilha, e na BR-116, na Região Metropolitana, os condutores devem atentar-se ao desvio que precisa ser feito no limite entre Canoas e a Capital. Ele leva ao corredor de acesso aberto na Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre.