A BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis é uma das rodovias mais prejudicadas por conta da chuva que atingiu a Serra no ano passado e em maio deste ano. Os estragos aconteceram especialmente a partir de Galópolis e Vila Cristina. Mais de 20 dias após os últimos transtornos, apenas uma parte da via foi recuperada. Com isso, para chegar na Região das Hortênsias e em municípios como Gramado, os motoristas têm as opções de caminhos pela Rota do Sol ou Feliz.