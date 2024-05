A Universidade de Caxias do Sul (UCS) anunciou que seguirá realizando as aulas de forma online até o próximo sábado (11). A decisão foi tomada com o objetivo de garantir a integridade de estudantes, funcionários e professores da instituição, evitando deslocamentos em função da situação de calamidade pública enfrentada pelo estado. A medida vale tanto para o Campus-Sede quanto para os campi da instituição.