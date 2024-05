A penúltima semana de maio na Serra será atípica em relação ao restante do mês, quando as chuvas predominaram em boa parte das cidades da região. Para esta terça-feira (21) e quarta (22), os termômetros ficam elevados, podendo chegar aos 25ºC. No fim da semana, a chuva volta a predominar e traz novamente as temperaturas geladas típicas da estação. Para o sábado (25) e domingo (26) as sensações térmicas podem ficar abaixo de 0ºC.