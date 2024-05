Os serviços de saúde de Caxias do Sul sofrem alterações nos próximos dias diante do alagamento do prédio do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), em Porto Alegre, e do impacto em estruturas de Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Moradores devem ficar atentos às mudanças no atendimento.