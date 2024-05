A chuva torrencial deu uma trégua nos últimos dias, mas o trânsito ainda não está 100% restabelecido nas rodovias da Serra neste sábado (18). Diversos pontos seguem com bloqueios totais ou parciais. Na RS-122 há pelo menos cinco pontos de atenção. Dentro eles, do km 27 ao 28, em Farroupilha, o tráfego está em meia pista. O trecho entre os km 37 e 38, entre a Ponte Arroio Forromeco, em Farroupilha, até São Vendelino, está em meia pista. Ainda no município, do km 52 ao 54, em Trevo de Nova Milano e Posto Vila Nova, há estreitamento de pista.