Uma semana depois do deslizamento de terra que matou um servidor público e destruiu a usina de asfalto da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), a empresa retoma a operação tapa-buracos nas ruas de Caxias neste sábado (18). As equipes da companhia utilizaram 10 toneladas de um material chamado de freza, que é o asfalto danificado, com piche para tapar, de forma paliativa, os buracos.