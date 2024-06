A prefeitura de Caxias do Sul inaugurou, na terça-feira (28), um novo espaço para atendimento de estudantes com transtornos de aprendizagem. Entre os profissionais disponíveis para receber os estudantes da rede municipal estão psicopedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicomotricistas e profissionais de apoio educacional. O endereço é na Rua Vinte de Setembro, próximo à sede da Guarda Municipal, no Centro.