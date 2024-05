Praticamente uma semana após o volume mais intenso de chuva cair sobre o Estado, as condições das estradas do interior ainda não permitiram que as equipes da prefeitura de Caxias do Sul tivessem acesso à comunidade de Sebastopol, no interior de Vila Cristina. Conforme a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, há diversas frentes de trabalho tentando desobstruir os acessos às comunidades.