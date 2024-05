Nos últimos 17 dias, entre 26 de abril e 12 de maio, Caxias do Sul registrou 829 milímetros de chuva. Esse número representa 40% do esperado para um ano inteiro na cidade, que é de 2.052mm. Para se ter uma dimensão, o índice histórico do mês de abril é de 140mm, enquanto o de maio é de 146mm. Os dados são da Climatempo.