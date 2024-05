A prefeitura de Caxias do Sul informou no começou da manhã desta sexta-feira (3) que o nível do Complexo Dal Bó baixou 50 centímetros. A água não extravasa mais água pelo vertedouro, o que é considerado uma situação positiva. Em relação ao alerta de rompimento, emitido ainda na madrugada de quinta-feira (2), o Samae informa que será feita uma nova avaliação na manhã desta sexta.