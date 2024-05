Embora a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul siga sem acesso ao sistema que permite as marcações de consultas eletivas na central Agenda+ UBS, os agendamentos serão retomados na segunda-feira (13). O serviço será realizado manualmente e, por isso, o tempo para cada atendimento poderá ser maior. A falta de acesso ao sistema é decorrência do alagamento da Procergs, em Porto Alegre.