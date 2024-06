O início do feriadão e o bloqueio total da BR-116 por conta da interdição da ponte sobre o Rio Caí, em Caxias do Sul, aumentou o movimento da Rota do Sol nesta quinta-feira(30), feriado Corpus Christi. Além de caminho para o Litoral Norte, a RS-453 é a alternativa indicada para chegar à Região das Hortênsias.