Mais uma vez, o nível expressivo de chuva registrado em Caxias do Sul entre o sábado (11) e o domingo (12) causou estragos nas estradas do interior do município. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp), as comunidades mais atingidas são Galópolis, Vila Cristina, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí e Forqueta.